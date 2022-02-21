الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تقرر البدء فى تطعيم الأطفال دون 12 عاما

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

تبدأ الحكومة اليابانية إرسال شحنات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع إلى البلديات والمنشآت الصحية للبدء في تطعيم الأطفال بين خمسة أعوام و11 عاما ضد الوباء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيجري إدخال هذه الفئة العمرية ضمن برنامج التطعيم العام بداية من اليوم الاثنين.

وتعتزم الحكومة تسليم إجمالي 12 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد بحلول شهر مايو المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم في بعض المناطق هذا الشهر.

ويحتوي اللقاح المقرر تطعيم الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية به على ثلث الجرعة التي تعطى لمن بلغوا 12 عاما فأكثر، وسيحصل الأطفال على جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع بين الأولى والثانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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