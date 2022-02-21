بسبب ابتزازه لها.. اعترافات ربة منزل قتلت صديقها في بني سويف

تباشر النيابة العامة، اليوم الإثنين، التحقيق مع -ربة منزل- أقدمت على قتل شاب بطريقة وحشية انتقاما منه لإجبارها على علاقة محرمة عقب ابتزازه لها بصور خاصة تبادلاها أثناء نشوب علاقة بينهما على شبكة الإنترنت وبمحاولة المجني عليه نقل العلاقة للواقع تخلصت منه بعدة طعنات متفلرقة بجسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

القبض على ربة منزل طعنت شاب حتى الموت

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى جنوب محافظة بني سويف، وبه طعنات متفرقة بالجسم منها الرقبة والصدر والظهر وأماكن حساسة في جسده.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الجريمة ربة منزل، وأنها كانت على علاقة عبر الهاتف والإنترنت بالمجني عليه، وأنه في الفترة الأخيرة حاول ابتزازها بصور ومحادثات لها من أجل إقامة علاقة محرمة معها، قبل أن تستدرجه لقطعة أرض زراعية وتقتله قبل أيام من حفل زفافه بأخرى.

اعترافات متهمة قتلت صديقها على الفيسبوك



وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء الواقعة ربة منزل تدعى "أ . ع . ح"، وعقب القبض عليها وبموجهتها بأدلة تورطها في الجريمة قالت أنها كانت ترتبط بالمجني عليه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ثم تبادلا أرقام الهواتف وامتد الحديث لتطبيقات الكترونية أخرى، وكانا دائما التواصل والمحادثات، وفي الفترة الأخيرة حاول المجني عليه ابتزازها بصور ومحادثات لها، من أجل إقامة علاقة محرمة معه، فقررت الإنتقام منه بإستدراجه إلا إلى قطعة أرض زراعية وباغتته بضربه من سلاح أبيض كان بحوزتها “ك سكين” واستمرت بطعنه في مناطق حساسة في جسمه ثم "قطعت جزء من عضوه الذكري" وسددت اليه طعنات متفرقة بالرقبة والصدر، وغادرت المكان وتركته وسط بركة من الدماء.