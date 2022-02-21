الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: تسرب بيانات من مصرف سويسرى يكشف تفاصيل 30 ألف عميل

تسريب بيانات من مصرف
تسريب بيانات من مصرف سويسرى

أفادت صحيفة ألمانية ووسائل إعلام أخرى بأن تسربا لبيانات من بنك "كريدي سويس" ثاني أكبر بنوك سويسرا، كشف تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل.

 

وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية اليومية إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن منذ أكثر من عام".

 

وأضافت أنه "من غير الواضح ما إذا كان المصدر فرد أم جماعة".

 

ولم تدفع الصحيفة أي مبالغ مالية ولم تعد بأي شيء مقابل الحصول على تلك التسريبات.

 

أوضحت أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينيات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد) والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتي "نيويورك تايمز" و"جارديان".

 

ولفتت إلى أن البيانات تشير إلى أن البنك قبل "قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين" كعملاء لديه.

 

من جانبه، قال "كريدي سويس" إن المزاعم "قديمة في الغالب" وإن "هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك".

 

وأوضح أنه "راجع عددا كبيرا من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو تسعين بالمائة من تلك الحسابات مغلق اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية، وأن أكثر من ستين بالمائة منها مغلق من قبل عام 2015".

 

بالنسبة للحسابات التي ما زالت نشطة، قال المصرف إنه "مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي".

 

وأضاف أن القانون يمنعه من التعقيب على "العلاقات المحتملة للعملاء".

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