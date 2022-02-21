صور الرئيس الفرنسى تشعل التواصل الاجتماعى وترويج للسياحة المصرية

حققت صور الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى بصحبة عائلته بالأهرامات رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعى وتداولت بين العديد من الصفحات.

ويأتى اختيار الرئيس الفرنسى السابق مصر لقضاء عطلته ترويج إلى السياحة المصرية وتداول صفحات التواصل لصور الرئيس السابق وعائلته داخل المقاصد المصرية هو دعاية مجانية للسياحة المصرية.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن زيارة الرئيس الفرنسى السابق وعائلته لمقاصد السياحة الثقافية يؤكد مدى عشق السائحين إلى مصر، خاصة أن الشعب الفرنسى من أكثر الشعوب العاشقة للحضارة المصرية القديمة، وزيارة الشخصيات العامة إلى الأماكن السياحية لمصر يصب فى صالح السياحة المصرية ويؤكد على مكانة مصر السياحية.

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تواجد الشخصيات والمؤثرين بالأماكن السياحية بمصر يشجع باقى متابعينهم على الزيارة ويخلق زائرين محتملين لمصر فالمتابع للمؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعى والشخصيات العاممة يريد أن يقوم بزيارة البلدان التى زاراها المؤثرين والتعرف إليها كما فعل متابعة الأمر الذى يمثل دعاية مجانية للسياحة المصرية.

وأوضح أن مدينة الأقصر شهدت خلال إجازة نصف العام تدفقات من عدد من الأسر المصرية الذين خلقوا من الانتعاش داخل المدينة، كما شهدت حركة الأسواق والبازرات السياحية بالأقصر رواجا بفضل الأسرة المصرية وحركة السياحة الداخلية.



وأكد أن السياحة الداخلية يجب أن تكون مكون أساسى من حجم دخل السياحة المصرية، لافتا إلى أن افتتاح طريق الكباش الذى تابعه الملايين منذ أشهر قليلة جذب العديد من شرائح المصريين لزياراته، موضحا أن السياحة الثقافية أحد المكونات الهامة في بناء الشخصية المصرية ورفع الوعي لدى الموطن وتغذية الانتماء بالتعرف على الحضارة المصرية القديمة، كما أن السائحين عندما يجدوا المصرييين قادميين لزيارة المعابد والمتاحف وغيرها من معالم السياحة الثقافية يرسل لهم رسالة بأن الشعب المصرى محب للحضارة المصرية وفخور بها.

نيكولا ساركوزى بصحبة عائلته بالأهرامات

نيكولا ساركوزى بصحبة عائلته بالأهرامات