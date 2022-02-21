الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومى للطفولة»: يحتفل بتأسيس المنتدى الفرعى للأطفال ببني سويف

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف

احتفل المجلس القومي للطفولة والأمومة بتأسيس المنتدي الفرعي للأطفال بمحافظة بني سويف بمشاركة ٨٠ طفلًا وطفلة ممثلين عن أطفال المحافظة بالفئة العمرية من 12 حتى 16 عامًا من جميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك بهدف زيادة التواصل بين أطفال محافظة بني سويف ومنتدى الطفل المركزي التابع للمجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووفدًا من المجلس ضم كلًا من سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة، والدكتور سمير أبوريا رئيس الإدارة المركزية للتوثيق والمعلومات بالمجلس، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية، تم تأسيس المنتدى وتنفيذ برنامج انتخابي كامل بداية من الترشيح وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، وعمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة، وأسفرت النتائج عن فوز 15 طفلًا وطفلة بمقاعد منتدى الطفل ببني سويف، وجميع الخطوات التنفيذية لإنشاء وعمل المنتدى تم وضعها من قبل الأطفال أنفسهم من حيث نظام العمل الداخلي وكذلك خطة العمل وآليات المشاركة والانتخاب والجدول الزمني لتحقيق أهداف ورؤى هذا المنتدى الذي يسعي لبناء قدرات الطفل وممارسة حقه في  المشاركة الفاعلة في صنع القرارات والسياسات المتعلقة به على كافة المستويات جنبًا إلى جنب مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، ويتم تأهيل من يمثلهم إلى المنتدى المركزي، وسبق ذلك التعرف على الحقوق والواجبات وبعض المهارات الحياتية، وممارسة الأعمال الفنية وهواياتهم المفضلة داخل مجموعات وورش العمل.

ومن جانبه أعرب الدكتور / محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن تقديره للأنشطة التى يقوم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا أن المحافظة ستحتضن هذا المنتدى وتساعده على القيام بدوره ليكون نافذة للأطفال لإيصال صوتهم فى كل القضايا التى تخصهم،  موضحًا أن مشاركة الأطفال والاستماع إلى آرائهم ومساهماتهم يمثل مبدأ رئيسي لابد من العمل عليه وتوجيه الأطفال للتطوع والمشاركة مع الجمعيات الأهلية الفاعلة بالمحافظة للتصدي لكافة الظواهر السلبية التي يعاني منها الأطفال وخاصة زواج الأطفال وختان الإناث وهي من أبرز الإنتهاكات التي يعاني منها أطفال محافظة بني سويف والتي تتصدي لها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعبر الأطفال المشاركون في الاحتفالية عن سعادتهم وشكرهم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لإتاحة الفرصة لهم في المشاركة الفعالة وللتعبير عن آرائهم بحرية، وعرضوا العديد من المواهب في كافة المجالات الفنية والعلمية والأدبية والرياضية، كما نظم الأطفال معرضًا للرسومات عبروا من خلالها عن المفاهيم الخاصة بحقوق الطفل، وتم توزيع الجوائز والهدايا علي جميع الأطفال من خلال المسابقات المختلفة.  

الجدير بالذكر، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أسس منتدى الطفل المركزي والمنتديات الفرعية بمحافظات الشرقية، والإسماعيلية، والمنيا، والفيوم، والإسكندرية، والجيزة، وأسوان، وسيتم استكمال تأسيسه على مستى الجمهورية بهدف رفع وعي ومهارات أطفال مصر بقضايا الطفولة والمجتمع، وإرساء قواعد الاستثمار في الأطفال لإحداث نهضة مستدامة، وتأثيرإيجابي واسع النطاق على الطفل والأسرة والمدرسة والمجتمع، ولتأسيس قاعدة أن المشاركة الفعالة للأطفال بإبداء آرائهم فى كل قضاياهم من قرارات وسياسات، وتنمية قيم الانتماء والمواطنة لديهم وإكسابهم السلوكيات الديمقراطية السليمة، والتي تؤدي إلى تنمية قدراتهم وإكسابهم الثقة ودعم اتخاذهم القرارات لصالحهم، وتأكيًدا على أن  الحق في المشاركة أحد المبادئ الأربعة الأساسية التي ترتكز عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويتيح للأطفال التعبير عن أنفسهم والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات، كما  يدعم هذا المنتدي ثقافة الاختلاف وقبول الآخر التي دعت لها الأديان السماوية.

المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف
المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف
المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف
المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف
المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف
المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف
القومي للطفولة المنتدي الفرعي للأطفال بني سويف المشاركة الإنتماء لدي الأطفال نافذة للأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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