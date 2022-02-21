الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«جيهان» تبيع على عربية كبدة لتحقق حلمها كمضيفة طيران (صور)

جيهان سيد
جيهان سيد

على أعتاب مسجد بلال في شارع (٩) بالمقطم تقف «جيهان» فتاة عشرينية في مقتبل عمرها على عربة صغيرة متنقلة تقوم بعمل السجق والكبدة، وتنادي على المارة لتجذب الزبائن، وتقف يوميًا بعد انتهاء يومها الدراسي بحثًا عن قوت يومها، وللتشبث بحلمها لتصبح مضيفة طيران.

2C31FC8C-CC02-4157-A14A-9D1EAFF7BD0A

جيهان سيد وهبة، ذات الـ٢٦ عامًا، حاصلة على دبلوم دراسة جوية، وتدرس في معهد نظم ومعلومات، تقول: "بدأت عربية الكبدة والسجق من سنين أثناء دراستي في الكلية، وأهلي كانوا دايمًا سند ليا وداعم ليا إني أعمل المشروع بالرغم من دراستي في الكلية، وكانوا بيساعدوني في شراء الأكل".

0615BAB2-5DD8-4C6C-AB57-B8CD429ACAD7

«جيهان»: لم أجد صعوبات أثناء عملي على العربية المتنقلة

تروي«جيهان» ، أنها لم تجد صعوبات أثناء عملها على العربية المتنقلة، بعدما عملت مع أصدقاءها في الكثير من المطاعم، والعربيات المتنقلة، وحصلت على خبرة من دراستها في قسم السياحة والفنادق.

C25F2829-FD1F-4CF2-939E-4D47A60864DF

وتحلم الفتاة العشرينية أن تصبح مضيفة طيران، منوهة أنها لم تتعرض لانتقادات خلال عملها كشيف،  وتعلمت الطبخ من خلال مشاهدتها العديد من الفيديوهات عبر "اليوتيوب".

71942E7C-7ACB-48B4-93DB-CE7268DBC0E2

وكانت أسرة «جيهان» الداعم الأساسي لها في تحقيق حلمها، بالرغم من أن والدها في بداية عملها اعترض على عملها كشيفة على عربية طعام خاصة بها، وأن تقف في الشارع لتطبخ للمارة.

B3565500-A85F-448B-9FB4-6C51D0EE2419

تقول «جيهان» أنها كانت تعشق المطبخ والطبخ منذ طفولتها، واعتادت على مساعدة والدتها في أعمال المنزل، وكان والدها بعد رفضه عملها تغير حاله، وكان يحضر لها الأدوات والخامات التي تحتاجها في عملها ليشجعها.

59BEB1E2-1351-436E-9B3E-E5D29C649EB1

عشقت «جيهان» طرق الطبخ الأمريكية، وكانت تدمج بين الأكلات المصرية والأكلات الأمريكية، وساعدها "اليوتيوب" في تعلم الكثير من الأكلات المختلفة والمتنوعة، واعتادت على كثرة التجربة، لتبدع وتضيف لمساتها الفنية.

جيهان عربية كبدة بائعه سجق كبدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

حبس أحمد أبوالنصر سنتين ونصف بتهمة النصب

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

«القومى للطفولة»: يحتفل بتأسيس المنتدى الفرعى للأطفال ببني سويف

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب

إسرائيل تكشف تفاصيل مفاوضات «ملف إيران النووى».. وأمريكا تمتنع عن التعليق

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس