الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نورا على: «سياحة النواب» أوصت بتعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران

عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا موسعًا، مساء اليوم الأحد.

وقالت نورا علي، رئيس اللجنة، إن الاجتماع ناقش جهود وزارة السياحة والآثار، فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وأضافت “علي”، في تصريحات صحفية، أن اللجنة أوصت وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتعزيز مكانة مصرالسياحية على الخريطة الدولية.

جاء ذلك بحضور، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج السياحي، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما شارك بالاجتماع، هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ومحمد أيوب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وكريم المنباوى عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

يشار إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تناقش غدا طلب الإحاطة المقدم بشأن شكاوى شركات السياحة  الخاصة بضوابط موسم العمرة.

ومن المنتظر أن تشارك فى اللجنة بالحضور إيمان قنديل، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية والمرشدين والمشرفة على قطاع الشركات السياحية بالوزارة للرد على طلب الإحاطة.

يشار إلى أن النائب عمرو هندى قد تلقى العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة تتضمن أزمة  تحديد عدد المعتمرين بعشرين ألف معتمر خلال شهر رجب، مما يسفر عنه عدد من 10 إلى 15 تأشيرة لكل شركة مؤهلة لتنفيذ العمرة طبقا لضوابط وزارة السياحة، وهو ما يخالف الدستور بحسب شكوتهم، حيث إن الدستور يكفل للمواطن حرية التنقل ووزارة السياحة  تتحكم فى سفر المعتمر.

كما ينص الدستور المصرى أيضًا على عدم التمييز بين المواطنين، ووزارة السياحة لا تمانع بسفر أى مواطن لأى مكان وتخالف الدستور فى التحكم من خلال البوابة فى سفر المعتمرين فقط.

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