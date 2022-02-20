فاطمة عيد تتبرأ: عملت إعلان «الكركمين» ببلاش من 5 سنوات

علقت الفنانة فاطمة عيد على واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد، والذي شاركت خلال أحد الإعلانات التجارية الخاصة بمنتجاته.

وقالت عيد، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، اليوم الأحد: "الإعلان ده مش معمول إمبارح، ده إتعمل من خمس سنوات وتم إذاعته كتير، والناس لما قالت ليه شاركي فيه؟، قلتلهم خلاص وقفوه بطريقتكم وأنا ماخدتش فيه إسود ولا أبيض أصلًا، كنت رايحة عشان جوزي عنده خشونة في رجليه للعلاج عند الدكتور أحمد أبو النصر".

فاطمة عيد تكشف علاقتها بأحمد أبو النصر

وأضافت: "لما رحنا طلبوا مني أعمل إعلان للمنتج وعملته بلا مقابل من خمس سنوات وعالجه بالفعل من خشونة الركب والعلاج كان عبارة عن كركم وموجود في كل بيت".

من جهته، قال شفيق، زوج الفنانة فاطمة عيد، إن الإعلان كان بالفعل منذ 5 سنوات وكان يعاني من خشونة قوية وذهب لتجربة العلاج وأتى أثره بشكل جيد.



التحقيق مع أحمد أبو النصر

تباشر جهات التحقيق، إجراء التحقيقات مع الصيدلي أحمد أبو النصر، والمعروف إعلاميًا بـ طبيب الكركمين، في اتهامه بالترويج إلى وصفات طبية غير مرخص لها من قبل وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى امتلاكه قناة فضائية غير مرخصة أيضًا يُروج من خلالها تلك الوصفات الطبية.