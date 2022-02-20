الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الكتب بطنطا: الفراعنة نجحوا في تحديد نوع الجنين

الطب عند الفراعنة
الطب عند الفراعنة

كشفت محاضرة أقيمت اليوم 20 فبراير بمكتبة دار الكتب بمدينة طنطا أن الفراعنة تمكنوا من تحديد نوع الجنين، من خلال أخذ عينة من بول الحامل واستخدامها في زراعة القمح والشعير، حيث يشير القمح بأن الجنين أنثى، فيما يشير الشعير إلى أن الجنين ذكر.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، قد نظمت محاضرة بمكتبة دار الكتب بطنطا في محافظة الغربية، تحت عنوان «الطب عند الفراعنة» حيث أشارت خلالها الدكتورة أميرة القناوي، مفتش الآثار بمعبد سمنود، إلى أن المصريين القدماء برعوا في مجال الطب، وهو ما أيدته العديد من البرديات، والنقوش، والمومياوات، التي تم اكتشافها، والتي عكست براعة الفراعنة في جراحات العيون، والأسنان، وبعض من عمليات التجميل.

وقالت مفتش أثار معبد سمنود بمحافظة الغربية، إن الأطباء في العصر الفرعوني توصلوا لطريقة طبية مكنتهم من إجراء عمليات تركيب الأطراف الصناعية لمصابي الحروب، وهو ما أشارت إليه البرديات، والعديد من الرسومات التي أظهرت معرفة أطباء الفراعنة بالمسامير والشرائح الطبية، التي تستخدم في علاج كسور العظام.

وتابعت الدكتورة أميرة القناوي حديثها بمحاضرة دار الكتب بطنطا مشيرة إلى أن العديد من الأبحاث في شتى بلدان العالم وبخاصة في إنجلترا قد أكدت أن الفراعنة قاموا بعمل أدوية وأمصال تشبه إلى حد كبير الأدوية المستخدمة حاليا.

 

في الوقت نفسه، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الورش الفنية من خلال المواقع التابعة لثقافة الإسكندرية، حيث أقام ببيت ثقافة ٢٦ يوليو لتعليم الطباعة بالاستنسل، قامت خلالها الفنانة نيڤين كامل بتدريب الأطفال على كيفية عمل تصميم مناسب للطباعة والتفريغ على ورق الكانسون مع مراعاة النسب، ثم التلوين باستخدام ألوان الجواش.

عقد قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة فنية لتعليم رسم حركات الأشخاص في اتجاهات مختلفة وتدريب الأطفال على استخدام القلم الرصاص في إبراز النسب الصحيحة لجسم الانسان إشراف الفنانة شروق نبيل، كما أقامت مكتبة النزهة ورشة لتعليم التنسيق اللوني تدريب هبه أحمد وسلمى الوقدي ضمن نشاط المرسم اليومي للطفل.

أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة لتعليم فن الكولاج، تم خلالها تدريب الأطفال على استخدام قصاصات ورق المجلات والبورو جليتر بإختلاف ألوانه لعمل تصميمات معبرة عن الطبيعا بألوانها الخلابة، إشراف الفنانات نهى عبد الحميد، ريم وفائي ونسرين صلاح.

أقيمت ورشة تصميم لوحات مجسمة عن الريف المصري إشراف الفنانة أميرة يوسف، بينما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة تصميم لوحات وزينة رمضان بالخامات المختلفة بمستشفى الأورام للأطفال تدريب فاطمة محمد، تلاها ورشة لتعليم أخذ المقاسات ضمن اللقاء الأسبوعي لورشة الخياطة للمدربة فتحية جمعة.

دار الكتب بمدينة طنطا نوع الجنين الفراعنة الطب عند الفراعنة تركيب الأطراف الصناعية لمصابي الحروب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

حبس أحمد أبوالنصر سنتين ونصف بتهمة النصب

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

«القومى للطفولة»: يحتفل بتأسيس المنتدى الفرعى للأطفال ببني سويف

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب

إسرائيل تكشف تفاصيل مفاوضات «ملف إيران النووى».. وأمريكا تمتنع عن التعليق

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس