دار الكتب بطنطا: الفراعنة نجحوا في تحديد نوع الجنين

كشفت محاضرة أقيمت اليوم 20 فبراير بمكتبة دار الكتب بمدينة طنطا أن الفراعنة تمكنوا من تحديد نوع الجنين، من خلال أخذ عينة من بول الحامل واستخدامها في زراعة القمح والشعير، حيث يشير القمح بأن الجنين أنثى، فيما يشير الشعير إلى أن الجنين ذكر.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، قد نظمت محاضرة بمكتبة دار الكتب بطنطا في محافظة الغربية، تحت عنوان «الطب عند الفراعنة» حيث أشارت خلالها الدكتورة أميرة القناوي، مفتش الآثار بمعبد سمنود، إلى أن المصريين القدماء برعوا في مجال الطب، وهو ما أيدته العديد من البرديات، والنقوش، والمومياوات، التي تم اكتشافها، والتي عكست براعة الفراعنة في جراحات العيون، والأسنان، وبعض من عمليات التجميل.

وقالت مفتش أثار معبد سمنود بمحافظة الغربية، إن الأطباء في العصر الفرعوني توصلوا لطريقة طبية مكنتهم من إجراء عمليات تركيب الأطراف الصناعية لمصابي الحروب، وهو ما أشارت إليه البرديات، والعديد من الرسومات التي أظهرت معرفة أطباء الفراعنة بالمسامير والشرائح الطبية، التي تستخدم في علاج كسور العظام.

وتابعت الدكتورة أميرة القناوي حديثها بمحاضرة دار الكتب بطنطا مشيرة إلى أن العديد من الأبحاث في شتى بلدان العالم وبخاصة في إنجلترا قد أكدت أن الفراعنة قاموا بعمل أدوية وأمصال تشبه إلى حد كبير الأدوية المستخدمة حاليا.

في الوقت نفسه، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الورش الفنية من خلال المواقع التابعة لثقافة الإسكندرية، حيث أقام ببيت ثقافة ٢٦ يوليو لتعليم الطباعة بالاستنسل، قامت خلالها الفنانة نيڤين كامل بتدريب الأطفال على كيفية عمل تصميم مناسب للطباعة والتفريغ على ورق الكانسون مع مراعاة النسب، ثم التلوين باستخدام ألوان الجواش.

عقد قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة فنية لتعليم رسم حركات الأشخاص في اتجاهات مختلفة وتدريب الأطفال على استخدام القلم الرصاص في إبراز النسب الصحيحة لجسم الانسان إشراف الفنانة شروق نبيل، كما أقامت مكتبة النزهة ورشة لتعليم التنسيق اللوني تدريب هبه أحمد وسلمى الوقدي ضمن نشاط المرسم اليومي للطفل.

أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة لتعليم فن الكولاج، تم خلالها تدريب الأطفال على استخدام قصاصات ورق المجلات والبورو جليتر بإختلاف ألوانه لعمل تصميمات معبرة عن الطبيعا بألوانها الخلابة، إشراف الفنانات نهى عبد الحميد، ريم وفائي ونسرين صلاح.

أقيمت ورشة تصميم لوحات مجسمة عن الريف المصري إشراف الفنانة أميرة يوسف، بينما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة تصميم لوحات وزينة رمضان بالخامات المختلفة بمستشفى الأورام للأطفال تدريب فاطمة محمد، تلاها ورشة لتعليم أخذ المقاسات ضمن اللقاء الأسبوعي لورشة الخياطة للمدربة فتحية جمعة.