الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لونج كوفيد.. لماذا تستمر أعراض الإصابة بكورونا رغم الشفاء منه؟

كورونا
كورونا

لا يزال ملايين الأشخاص يعانون من الإرهاق والمشاكل الإدراكية وأعراض أخرى طويلة الأمد بعد الإصابة بفيروس كورونا، المعروفة باسم "لونج كوفيد" غير معروفة، لكن بحثًا جديدًا يقدم عدد من الأدلة، التي تصف الخسائر التي يلحقها المرض بالجسم ولماذا يمكن أن تكون منهكة للغاية، وهذا بحسب ما ورد في موقع nytimes.

تشخيص لونج كوفيد:

قد ينتهي الأمر بالمرضى الذين يعانون من كوفيد الشديد في المستشفيات أو على أجهزة التنفس الصناعي حتى يتم حل أعراضهم، عادةً ما يظهر الضرر الذي يلحق بالجسم من الفيروس الحاد في صورة ألتهاب رئوي وانخفاض الأكسجين والالتهاب في الاختبارات التشخيصية التقليدية.

لونج كوفيد مختلف، فهو عبارة عن مرض مزمن مع مجموعة متنوعة من الأعراض، كثير منها لا يمكن تفسيره باستخدام الاختبارات المعملية التقليدية.

أدت الصعوبات في الكشف عن المرض إلى قيام بعض الأطباء بفصل المرضى، أو إساءة تشخيص أعراضهم على أنها نفسية جسدية، لكن الباحثين الذين نظروا بعمق في مرضى كوفيد لفترة طويلة وجدوا خللاً واضحًا في جميع أنحاء الجسم.

تقدر الدراسات أن 10 إلى 30 في المائة من المصابين بفيروس كورونا قد يصابون بأعراض طويلة الأمد، ليس من الواضح سبب إصابة بعض الأشخاص بـالفيروس لفترة طويلة والبعض الآخر لا يصابون به، ولكن يبدو أن هناك أربعة عوامل تزيد من المخاط، وهي  المستويات العالية من الحمض النووي الريبي الفيروسي مبكرًا أثناء الإصابة، ووجود بعض الأجسام المضادة الذاتية، وإعادة تنشيط فيروس Epstein-Barr ، والإصابة بالنوع الثاني، داء السكري.

يبدو أن مرضى كوفيد لفترة طويلة يعانون من اضطراب في جهاز المناعة مقارنة بمرضى ما بعد كوفيد الذين يتعافون تمامًا، يعتقد العديد من الباحثين أن الخلل المناعي المزمن بعد الإصابة بفيروس كورونا قد يتسبب في سلسلة من الأعراض في جميع أنحاء الجسم.

أحد الاحتمالات هو أن الجسم لا يزال يقاوم بقايا فيروس كورونا، ووجد الباحثون أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع أثناء الإصابة الأولية، وأن المادة الجينية الفيروسية يمكن أن تظل مغروسة في الأنسجة  في الأمعاء والعقد الليمفاوية وأماكن أخرى لعدة أشهر.

كوفيد دراسة فيروس ك كورونا مرضى كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

حبس أحمد أبوالنصر سنتين ونصف بتهمة النصب

تعرف على موعد شهر رمضان 2022 فى مصر

رسالة من طه حسين لـ إبراهيم عيسى بعد تشكيكه في الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات