«الرعاية الصحية»: صحة أسرة المناخ 1 قدمت نحو 81 ألف خدمة طبية

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إن وحدة صحة أسرة المناخ 1، قدمت أكثر من 81 ألف خدمة طبية، لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت أن الوحدة تعتبر أحد وحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وتقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الوحدة تخدم حوالي 21 ألف فرد؛ بواقع 5204 ألف أسرة من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأضافت أن الخدمات الطبية المقدمة تشمل؛ طب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، التطعيمات، الصيدلية، الطوارئ.