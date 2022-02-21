الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة رواية «العالم على جسدي» بالمركز الدولي للكتاب.. السبت

العالم على جسدي
العالم على جسدي

يجتمع فريق المناقشة ‏بالمركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب‏، السبت المقبل، لمناقشة رواية "العالم على جسدي" ليوسف نبيل وزينب عبد الحميد بالمركز الدولي للكتاب، في تمام الخامسة مساء.

تأتي الندوة ضمن فعاليات موسم مناقشة الكتابة المصرية المعاصرة، الذي أطلقه فريق المناقشة كتيمة عامة للنصوص التي سيتم مناقشتها خلال الموسم الجاري، والتي يجب أن تكون الروايات منشورة في خلال السنوات القليلة الماضية، ولكتاب مصريين معاصرين يمارسون الكتابة الإبداعية حتى الآن.

ويوسف نبيل مترجم وروائي مصري تخرج في كلية الألسن 2008 - جامعة عين شمس - قسم اللغة الروسية .صدر له كسر الإيقاع، وموسم الذوبان، مياه الروح، واللقاء الأخير، والعزبة (روايات) وحصل على عدة جوائز منها: جائزة ساقية الصاوي للقصة القصيرة عام 2008 عن قصة " ظمأ " - جائزة إحسان عبد القدوس 2011 فى الرواية عن رواية موسم الذوبان وحصل على جائزة ساويرس للرواية فرع شباب الأدباء عام 2022 عن رواية اللقاء الأخير، إضافة لأكثر من 30 كتاب مترجم عن اللغة الروسية والانجليزية.

وزينب محمد عبد الحميد روائية ومترجمة وباحثة صدر لها التصوف في الرواية المصرية المعاصرة (كتاب نقدي) الذي حصل على جائزة أخبار الأدب فرع نجيب محفوظ، إضافة للعديد من الكتب المترجمة.

وجدير بالذكر أن رواية العالم على جسدي ليست الرواية الأولى المشتركة للكاتبين بل سبقها تجربة أخرى بعنوان "في مقام العشق" صدرت عن درا تجليات للنشر والتوزيع.

فريق المناقشة المركز الدولى للكتاب للهيئة المصرية العامة للكتاب‏ السبت 26 فبراير رواية العالم على جسدي يوسف نبيل وزينب عبد الحميد

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