الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في تصادم بين سيارة ربع نقل وميني باص بالعياط

ارشيفية
ارشيفية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وأخرى ميني باص تقل عمالا في العياط. 

وكشفت التحقيقات أن المصابين هم كل من: «شيماء أحمد محمد 36 سنة بكدمة بالصدر، سعاد محمد حسين 30 سنة كدمة بالساق اليمنى وأخرى بالظهر، غادة رجب محمد 20 سنة بكدمة بالساق اليمنى والصدر، وأية صابر محمد 17 سنة كدمة باليد اليمنى وفاطمة إسماعيل صالح 33 سنة كدمة بالصدر».

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الجملة

انتقلت دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة مينى باص تقل عمالا في طريقهم إلى العاصمة الإدارية وسيارة ربع نقل.

أسفر الحادث عن 5 مصابات (4 سيدات - فتاة) نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى تهشم الجزء الأمامي للنقل والزجاج الخلفي للميني باص.

تم تجنيب آثار الحادث بواسطة أوناش المرور، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجيزة حادث تصادم سيارة ربع نقل ميني باص العياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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