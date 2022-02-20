الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 7 إصابات بفيروس كورونا و30 حالة شفاء

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، دون تسجيل أي وفيات.

وأفادت الصحة الموريتانية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، بأنه تم تسجيل 30 حالة شفاء من الوباء.

وقالت الوزارة في إيجازها اليومي، إن مصالحها أجرت 1852 فحصًا، كلها فحوص تشخيص (392 منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1460 عبر الفحص السريع TDR).

ووفقًا للإيجاز الصحفي، فإنه بحصيلة اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في موريتانيا منذ بداية الجائحة إلى 58611، من بينها 57522 حالة شفاء، و113 حالة نشطة، و976 وفيات، وفق ما نقلت وكالة "الأخبار" الموريتانية.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية نشرت في وقت سابق معطيات عن الحصيلة اليومية للتلقيح ضد وباء كورونا، تضمنت أرقامًا عن الملقحين يوم أمس 19 -2- 2022، وأوضحت الإحصاءات أن عدد من تلقى الجرعة الأولى 3312 شخصًا، فيما تلقى 1764 شخصًا الجرعة الثانية، و119 شخصًا تلقى الجرعة المعززة.

وتواصل دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء كورونا عالميًا، حيث أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 423 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.34 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 423 مليونًا و32 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و880 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و341 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

موريتانيا كورونا وزارة الصحة وفيات اصابات جديدة حالات شفاء كورونا

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وائل لطفي

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