الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: نجحنا في مواجهة أمطار الصعيد وحصاد 53 مليون متر مكعب من المياه

التعامل مع الأمطار
التعامل مع الأمطار والسيول

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة يقوم بدور هام فى رصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير جميع الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الموارد المائية والري، موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات بنى سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال يومي ١٨ ، ١٩ فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الدور الهام الذى قامت به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول ، وكذلك نجاح جهود التحذير المبكر الصادرة عن الوزارة فى تلافي الآثار السلبية للأمطار الغزيرة ، من خلال تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالوجه البحرى وشمال الصعيد ،

كما أظهر التقرير أن أعمال الحماية بمحافظة بني سويف وهى عبارة عن ٨ بحيرات وحاجز ترابي تمكنت من تقليل الآثار الضارة لموجة الأمطار الغزيرة وما تبعها من سيول على المواطنين والمنشآت والبنية التحتية بقرية سنور، حيث تعرضت محافظة بنى سويف من مساء الجمعة ١٨ فبراير ويوم السبت ١٩ فبراير لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول ، والتى وصلت الى البحيرات الصناعية التى تم إنشاؤها بغرض حماية محافظة بنى سويف ، ثم وصلت مياه السيول إلى القناة الصناعية لوادى سيل سنور اعتبارا من مساء يوم السبت ١٩ فبراير، وقدرت المياه المحتجزة بأعمال الحماية أو المارة بالوادي بحوالى ٥١ مليون متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تحدث بزمن تكرارى قدره ٣٠٠ عام ، وقد حدث قطع فى جسر المخر منتصف ليلة السبت وتم التحرك الفورى للتعامل مع هذا القطع بإستخدام معدات وزارة الرى ومحافظة بنى سويف.

وبمحافظة المنيا تم مرور حوالى ١.٥٠ مليون متر مكعب من مياه الأمطار المتساقطة على المحافظة بوادي الشيخ بأمان الى نهر النيل عن طريق مخر سيل وادي الشيخ ، وقد مرت المياه بالمخر بكل سلاسة ودون التسبب في إحداث أى أضرار أو خسائر تذكر.

بني سويف اجراءات تخطيط وزارة محافظة خسائر المواطنين جنوب سيناء وزارة الري الوجه البحري وزير الري

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وائل لطفي

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