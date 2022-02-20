قائمة مهندسون في حب مصر تعقد مؤتمرا جماهيريا لـ«المهندسين» في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج اليوم زيارة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الحالي، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة في الانتخابات التي تجرى يوم 25 فبراير الجاري، حيث شهدت نقابة المهندسين انعقاد مؤتمر قائمة «مهندسون في حب مصر» وتخوض الانتخابات على كافة المقاعد برئاسة هاني ضاحي.

وشارك في المؤتمر عدد من المهندسين بنادي المهندسين على النيل، لحضور مؤتمر المهندس هاني ضاحي وقائمته التي تضم 11 مهندسا في التخصصات المختلفة.

وحضر فعاليات المؤتمر المهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بمحافظة سوهاج وعدد من مهندسين النقابة.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين اعلنت القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من تلقى التنازلات والطعون.

وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمهندسين 23 مهندسا.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وأشارت اللجنة إلى أن يوم الجمعة 4 مارس 2022 سيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وخصصت نقابة المهندسين رابطا للاستعلام إلكترونيا عن اللجان الانتخابية تسهيلا على المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الانتخابية على مستوى الجمهورية، طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.

ويخوض عدد ٥ مرشحين بمحافظة سوهاج على منصب الرئيس

٩ مرشحين على عضوية المجلس بشعبة الميكانيكا

٨ مرشحين على عضوية المجلس بشعبة العمارة

٢ مرشحين على عضوية المجلس بشعبة الشعب الصغيرة

٤ مرشحين على عضوية المجلس بشعبة الكهرباء

١٥ مرشحا على عضوية المجلس بشعبة المدنى