بدون أدوية.. تعرف على بعض البدائل الصحية لملينات الإمساك

تعتبر الملينات من الأدوية الأكثر شعبية في العالم، فهي أدوية يتم تركيبها لتخفيف البراز وبالتالي تعزيز حركة الأمعاء، فهي تستخدم في علاج الإمساك، على الرغم من فعاليتها بالتأكيد فإن مشكلة الملينات هي أن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى الإدمان على المدى الطويل فقد تواجه صعوبة في إفراغ أمعائك، خاصة إذا تم تناول جرعات عالية منها لفترات طويلة من الزمن.

وأوضح الأطباء بموقع health digezt الطبي، أن إساءة استخدام بعض الملينات قد يسبب أيضًا مشاكل خطيرة مثل الجفاف الشديد، اختلال توازن المعادن وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون وتلف الأعضاء الداخلية.

هناك بعض البدائل للملينات التي يمكنك الاعتماد عليها التي تجد فيها نفسك تعاني من نوبة الإمساك فبدلًا من وضع ملين في فمك، جرب ما يلي:

الخوخ:

هناك عدة أسباب تجعل الخوخ بدائل رائعة للملينات، فهي غنية بالألياف المقاومة للإمساك، كما يحتوي على مادة السوربيتول وهو نوع من السكر يُعرف بأنه يحفز حركة الأمعاء.

يقول الخبراء أنه يمكنك تناول 3 إلى 4 قطع من الخوخ يوميًا للإمساك الخفيف، إذا كان الإمساك شديدًا فقد تتناول ما يصل إلى 10 قطع يوميًا.

الصبار:

عصير الصبار يمكن أن يوفر لك الراحة التي تشتد الحاجة إليها من فرط الحموضة وحرقة المعدة، ذلك لأن عصير الصبار يساعد في طرد البراز بدون مشاكل.

القهوة:

القهوة قادرة على إثارة الجهاز العصبي بسبب مادة كيميائية محفزة تسمى الكافيين، فهي تساهم في تسهيل حركة الأمعاء بشكل كبير.

الزبادي اليوناني:

توجد بكتيريا ضارة وجيدة في أمعائك، والهدف هو الحصول على ميكروبات مفيدة، فقد تظهر جميع أنواع مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك.

ويعتبر تناول الزبادي اليوناني بانتظام لأنه مليء بالبكتيريا الجيدة، حيث يمكنك إضافة الأطعمة المخمرة مثل "الكيمتشي" ومخلل الملفوف إلى نظامك الغذائي.

شرب الماء:

تأكد من شرب الكثير من الماء، حيث يقول الخبراء أنه يجب عليك استهلاك نحو 2 لترًا منه يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل صحيح وللحفاظ على التخلص المنتظم من النفايات والمواد السامة من أمعائك، كما يساعد النشاط البدني على ضمان أن الجهاز الهضمي بالكامل في حالة ممتازة.