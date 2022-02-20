استقبله السيسى اليوم.. مَن هو رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم؟

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، المهندس مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

في السطور التالية تقدم “الدستور” بعض المعلومات عن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

- هو مرزوق علي محمد ثنيان الغانم.

ولد في 3 نوفمبر عام 1968

- حصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

- والده هو رجل الأعمال علي محمد ثنيان الغانم ووالدته فايزة الخرافي، وخاله رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي.

يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي.

- شغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ عام 2013.

- أعيد انتخابه رئيسًا للمجلس في دورته الجديدة من 2016 حتى 2020.

- تم انتخابه رئيس لمجلس الأمة من بداية عام 2020 وحتى الآن.

- عمل في شركة بوبيان للبتروكيماويات قبل انتخابه في مجلس الأمة عام 2006.

- كان عضوًا بمجلس الأمة الكويتي منذ عام 2006.

- كان عضوًا في البرلمان العربي الانتقالي.

- متزوج وأب لثلاثة أولاد.

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي من 2002 وحتى 2008.

كان الرئيس السيسي قد أشاد خلال اللقاء بقوة العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون المتميز بين البلدين في كافة المجالات وتعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي.

من ناحيته، أكد مرزوق الغانم اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة، وحرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع القاهرة في مختلف القضايا، خاصة بالنسبة لدور مصر باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.