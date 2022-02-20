تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مزارع بسبب سرقتهم ذرة شامية بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل مزارع بدلا من جاره، وذلك انتقاما منه بعد أن اشتبك معهم على خلفية قيامهم بسرقة ذرة شامية من أرضه، لجلسة الثلاثاء المقبل 22 فبراير للمرافعة.

يذكر أن اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه بجروح بأنحاء متفرقة في الجسد.

وبالانتقال وسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا أشخاص خارجين عن القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجني عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجني عليه، حزنًا على مقتل زوجها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد محمد صديقي، رئيس مباحث المركز ومعاونيه بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وبإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن وراء ارتكاب الواقعة 8، من عزبة حسن أغا المجاورة لقرية شوبك بسطة.

وتبين من التحريات قيام شابين بسرقة كيزان الذرة الخضراء من أرض ملك جار المجنى عليه، فقام بنهرهما وتعدى عليهما بالضرب لتعمدهما نزول محصول الذرة وسرقته منذ أكثر من شهر، فقرر الشابين الانتقام فعاد بعد ساعات من الواقعة بعد استعانتهم ب 6 آخرين من أصدقائهما، معدين معهم الأسلحة البيضاء والشوم، وبمجرد نزولهم الأرض شاهدوا شخصان مفترشان الأرض قبل أن يغلبهما النعاس من شدة التعب من ري محصول الأرز المجاور لمحصول الذرة للشخص المعتدى على الشابين فقاموا بالهجوم عليهما أثناء النوم مما أسفر عن مقتل "مجدى غ" 63 عاما مزارع وإصابة شقيقه إصابات بالغة تم على أثرها نقله للمستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إحالتهم للمحاكمة.