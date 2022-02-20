الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عين مفتشًا للمسرح.. محطات في حياة الفنان الراحل جمال إسماعيل

جمال إسماعيل
جمال إسماعيل

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل جمال إسماعيل الذي ترك بصمته في عالم الفن بأدواره المتنوعة والمتميزة.

وفي التقرير التالي يقدم “الدستور” محطات من حياة الفنان جمال إسماعيل.

- اسمه جمال محمود اسماعيل السيد.
- ولد في محافظة الشرقية في ٢٠ فبراير 1933.
- حصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة عين شمس 1957.
-حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.
- التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، عندما كانت تابعة لمصلحة الفنون. 
- عين الفنان جمال اسماعيل مفتشًا للمسرح بالإسكندرية عام 1958. 
- قام بإخراج عروض الفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات. 
- قام بالإشراف على تكوين فرقة الفنون بالشعر عام 1961.
- انضم إلى فرقة التلفزيون واشترك في مسرحية شيء في صدري. 
- وقدم أشهر المسرحيات منها مهرجان الحب وممنوع الستات والدبور والسكرتيرة الفتى والعفاريت الزرق وسيدتي الجميلة وطبق سلطة وسندريلا والملاح، ويا ما كان في نفسي وفي بيتنا نونو وحبيبتي يا مصر والشحاتين والعالمة باشا. 
- قدم عدد من المسلسلات والسهرات منها حاجة وعود سي السيد، انتقام امرأة، عائلة الأستاذ شلش، ليالي الحلمية، بين القصرين، المحروسة، الضوء الشارد، الليل وآخره، حكايات زمان، فستان الأميرة، السوق، نهاية العالم ليست غدًا، والجزء الثاني من مسلسل المال و البنون، إضافة إلى العديد من مسلسلات الأطفال التليفزيونية.
- توفي في 13 ديسمبر ٢٠١٣ عن 80 عامًا بعد صراع مع مرض القلب دام لمدة ٦ أشهر عمل خلالهم عمليتان قسطرة وتركيب ٣ دعامات في القلب.

مصر مهرجان مسلسلات محافظة الاسكندرية عين شمس المعهد العالي للفنون المعهد العالى للفنون المسرحية مسرح الشعب

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