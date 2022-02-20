الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع انطلاق فعاليات مبادرة «التعليم حياة»

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق أولى فعاليات مبادرة «التعليم حياة» بقرية نهطاى مركز زفتى، وتنظمها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع بهدف توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب توعية الطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة «تعليمي».

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وأشاد محافظ الغربية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال إتاحة التعليم الرقمي داخل عدد من المدارس في قرى حياة كريمة، مع رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكات المحمول والذي يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في دعم مفهوم التحول الرقمي كأحد أهم عناصر بناء المجتمع لمستقبل أفضل.

وأوضح رحمي أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية والبيئية والثقافية والتعليمية والاقتصادية إلى جانب مشروعات المبادرة.

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وأشارت الدكتورة زينب سامي، منسقة مؤسسة حياة كريمة أنه من المقرر أن تستمر الفعاليات بمحافظة الغربية لمدة عشرون يوماً  بمدارس وشوارع قرى حياة كريمة داخل مركز زفتى، طبقا للبرتوكول الموقع بين  مؤسسة حياة كريمة  ومؤسسة فودافون التي تقوم بدورها بتجهيز  المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وربطها بالإنترنت، وإتاحة محتوى رقمي عبر منصة " تعليمي" يتضمن المناهج التعليمية المتنوعة لكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى برامج تدريب للطلاب والمعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة في التعليم.

وشارك في تنظيم الفعالية متطوعي مؤسسة حياة كريمة وفريق متطوعي محافظة الغربية.

حياة كريمة بالغربية محافظ الغربية يتابع إنطلاق فعاليات مبادرة التعليم

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