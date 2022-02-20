الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا لبحث ملف التعديات على الأراضي الزراعية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، اجتماعا موسعا لمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك للبدء في تنفيذ توصيات اجتماع مجلس المحافظين والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

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جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، مسئولي المتغيرات المكانية بمراكز وقري المحافظة، فنيي التنظيم بجميع المراكز، ومسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وعدد من الجهات المعنية.

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وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنة بكل وحدة محلية لمراكز ومدن المحافظة وكذلك لجنة بكل وحدة محلية قروية بنطاق المحافظة، وذلك لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي تعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع التعدي في المهد ، كما ستقوم اللجان بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وإعداد تقارير بما تم تنفيذه من أعمال ويتم عرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة و تم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضي بالمحافظة وممثل مديرية الأمن.

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كما أكد محافظ المنيا، أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، حيث سيتم التعامل معها بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد.

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ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة، بهدف منع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة، مشددا على أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد قضية أمن قومي.

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من جانبه، أكد نائب محافظ المنيا استمرار منظومة المتغيرات المكانية في رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنه يتم تقديم كافة الدعم الكامل للمنظومة برئاسة السيد محافظ المنيا، لتحقيق الأهداف المطلوبة لإنجاحها ورصد كافة أشكال التعديات، ومشددا على المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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التعديات على الأراضي الزراعية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد محافظة المنيا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

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