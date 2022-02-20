الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز متهم بقتل جاره بـ7 طعنات في المنتزه

قتل
قتل

قررت جهات التحقيق حجز متهم على ذمة التحقيقات إثر تعديه على جاره وتسديد 7 طعنات قاتلة له، بعد محاولة الثاني تخليص ابنه البالغ من العمر 17 عاما، واحتجزه الأول وهدد بقتله.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث، بلاغا يفيد بإصابة رجل يناهز عمره الخمسين عامًا، من سكان عزبة فرعون، بـ7 طعنات في جسده، إثر إنقاذ ابنه من يد جاره الذي احتجزه وهدد بقتله.

وباشر فريق النيابة التحقيقات التي أكد خلالها الأب المجني عليه، إن جاره طلب من نجله الصعود إليه من أجل مساعدته في شراء شيء، وبعد فترة لاحظ الأب تأخر ابنه فسأل عليه وأجابه جاره إن عليه الحضور إليه إذا أراد رؤية ابنه حيًا.

وأضاف الأب أنه بعد دقائق سمع صرخات ابنه واستغاثته، قائلا: «عمو عايز يقتلني يا بابا، فهرع الأب إلى منزل جاره وكسر باب الشقة لإنقاذ ابنه دون أن يدري أسباب ما يحدث، فوجد جاره يقيد ابنه بيده ويمسك سلاحًا أبيض باليد الأخرى، فحاول سحب ابنه من يديه ولكنه تلقى عدة طعنات في جسده أثناء إنقاذه».

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى وتبين إصابته بجروح حادة طعنتين في الرقبة ومثلهما في الصدر، وطعنة في الجانب الأيسر وأخرى في اليد، وواحدة في الكتف، وتم القبض على الجار المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

حجز متهم جاره 7 طعنات ابنة قسم شرطة المنتزه ثالث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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