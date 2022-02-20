الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

بيني جانتس
بيني جانتس

قال بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، إن إيران تحاول التدخل من خلال فيلق القدس، وتنتهك الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة الإيرانية أزهقت الكثير من الأرواح.

وأوضح جانتس أن إسرائيل سترد على هجمات حزب الله دفاعًا عن نفسها، ولإلحاق أضرار جسيمة للحزب، مؤكدًا أنهم لن يترددوا في الرد على كل من يهدد أمن تل أبيب، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأشار إلى أن اتفاقيات التطبيع التي عقدت مؤخرًا مع الدول العربية تسمح بتعزيز المباحثات الثنائية بين إسرائيل والدول المجاورة لها، قائلًا: "لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطيني والعكس صحيح".

وتابع، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "يجب اتخاذ إجراءات للوقوف في وجه تطوير برامج إيران النووية حتى لو تم توقيع اتفاق نووي جديد".

إيران إسرائيل وزير الجيش الإسرائيلي مؤتمر ميونخ للأمن البرنامج النووي الوجود الفلسطيني

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