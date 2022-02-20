الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«أبو الغيط» يلتقى رئيس مجلس الشعب الجزائرى

أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور العربي الهام الذي تلعبه الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، مشيدا بدبلوماسيتها النشطة، لا سيما في ضوء رئاستها المرتقبة للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وذكر المصدر أن اللقاء شهد اتفاق الطرفين على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها الجزائر من خلال التركيز على الإعداد المسبق الجيد على الصعيدين الموضوعي واللوجستي، وهو ما تقوم الجامعة بالتشاور حوله بشكل مستمر مع الخارجية الجزائرية.  

ونقل المصدر إشادة الأمين العام بالدور الهام للسلطات التشريعية في الدول العربية ومساهمتها الفعالة في كل ما من شأنه إنجاح القمم العربية وخروجها بالصورة اللائقة، مشددا على ما تمثله من أهمية في تلبية التطلعات المشروعة للشعوب العربية، ومعبرا عن رغبته في مواصلة التعاون وتعميق الشراكة بين الجامعة والبرلمان الجزائري، لاسيما في ضوء ما تمثله هذه العلاقة من أهمية في مواجهة التحديات الراهنة.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن سعادته بزيارته مقر الجامعة ولقائه بالسيد الأمين العام، موجها له دعوة رسمية لزيارة البرلمان الجزائري وإلقاء محاضرة في إطار تنمية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، وهو ما رحب به الأمين العام معربا عن تطلعه لزيارة الجزائر وتلبية الدعوة في أقرب فرصة. 

وكان دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري" إبراهيم بوغالي، أمس السبت، إلى ضرورة تكثيف التعاون، وتحديث الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، محذرا من أن هذه الآفة استطاعت التأقلم مع الإجراءات التي تم اتخاذها لمقاومتها وتجفيف مصادر تمويلها.

جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، والذي انطلق اليوم بالقاهرة.

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