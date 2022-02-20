الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث لمسلسل «اللعبة.. اللعب مع الكبار»

مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة

تنطلق اليوم الأحد، أولى حلقات الموسم الثالث لمسلسل “اللعبة.. اللعب مع الكبار” والتي ينتظرها متابعي المسلسل بجميع أجزائه، ومن المقرر عرضها في تمام الساعة الحادية عشر مساء على أحد المنصات الإلكترونية.

وحظى مسلسل اللعبة بقاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات العمرية سواء الكبار أو الصغار، نظرًا لأحداث الشيقة والكوميدية، ونجومه الذين يتصفون بخفة الظل، والتحديات التي يدخل فيها أبطال المسلسل وينقسم لفريقين الأول “مازو” هشام ماجد وزوجته “شيماء” مي كساب، و الثاني “وسيم” شيكو وزوجته “إسراء” ميرنا جميل.

وتدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

ويشهد الجزء الثالث من اللعبة الذي يحمل عنوان “اللعب مع الكبار” عودة مازو هشام ماجد  ووسيم شيكو للمنافسة في تحديات اللعبة بمشاركة أبطال المسلسل مي كساب، أحمد فتحي، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، محمود حافظ، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان صلاح عبد الله، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.

وكشف الإعلان الدعائي عن انضمام نخبة من الفنانين الجدد في حلقات العمل وهو الأمر الذي اعتاد عليه الجمهور حيث ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في الجزئين الأول والثاني، أما في الجزء الثالث فينضم كل من الفنان القدير صلاح عبدالله كذلك الفنان محمود حافظ إلي اللعبة.

وعُرض الجزء الأول من المسلسل في عام 2020، و دارت قصته حول "وسيم" و "مازو" و قصة تورطهما مع تطبيق يُسمى "اللعبة" لتنفيذ العديد من التحديات ضد بعضهما البعض، بينما عرض الموسم الثاني في عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"، و تضمن عودة الثنائي مجددًا لتحديات جديدة.

أولى حلقات مسلسل اللعبة الموسم الثالث مسلسل اللعبة اللعبة مسلسل حلقات مسلسل

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