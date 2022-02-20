الأعلى للأمناء والمعلمين يتابع تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني

أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، بدء التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية فى المحافظات، مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى، بهدف تخصيص مواعيد ووقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور فى المدارس لمن لديهم شكاوى والعمل على حلها.

وقال، في بيان للمجلس اليوم الأحد، إنه تم التأكد من انتهاء جميع أنواع الصيانات البسيطة بالمدارس علي مستوى جميع المحافظات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني. ويجري حاليا التنسيق والعمل علي محاولة سد العجز في أعداد المعلمين ببعض الادارات والمديريات عن طريق جهود المشاركة المجتميعة لحين إجراء الوزارة مسابقة تعيينات المعلمين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "علام" أن استعادة الثقة القائمة على الاحترام المتبادل بين ولى الأمر والمعلم والطالب، على رأس أولويات عمل المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، وذلك يتم بتخصيص وقت لمناقشة المشاكل وحلها بأسلوب حضارى، لوقف الممارسات الخاطئة بالتعدى على معلمين أو طلاب.

وأوضح أن اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسى الثانى ، شهد اقبالا كبيرا من الحضور الطلابى، وهو ما يعكس ثقة أولياء الأمور فى الدور المهم والرئيسى للمعلم فى تنمية شخصية الطالب ودعم التفاعل مع زملائه داخل الفصل، لتحقيق الاستفادة المطلوبة من العملية التعليمية .

وأكد عبد الرؤوف علام ، أن رؤساء وأعضاء مجالس الأباء والأمناء والمعلمين ، تابعوا ميدانيا على مدار الساعة ، انتظام اليوم الدراسى ، مع انطلاق التيرم الثانى ، والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية والصحية لحماية الطلاب والمعلمين وجميع العاملين ، من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات .

من جهته، أكد الدكتور طارق عمارة، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ورئيس مجلس الأمناء بكفر الشيخ، أن المجلس يتابع عملية تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني، مشيداً بالتعاون القائم بين المديريات التعليمية ومجالس الأمناء بالمحافظات لصالح الطلاب والمعلمين، مؤكداً أن مجلس أمناء كفر الشيخ سينظم احتفالية بيوم الشهيد يوم 9 مارس المقبل، لتكريم أبناء الشهداء.

وأوضح محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالغربية أن المجلس تابع انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع المسئولين بمديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالغربية. ولفت إلى أن المجلس تلقى تقاريرا حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم. وأكد على متابعة تسليم الكتب الدراسية في المواعيد المقررة. وأشار إلى أن المجلس تابع جهود مديرية التربية والتعليم بالغربية في أعمال الصيانات البسيطة للمدارس خلال إجازة منتصف العام.

وأضاف الدكتور علي سيد عبدالجليل رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة أسيوط، أن المجلس يعمل جاهدا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم باسيوط والإدارات التابعة لها من أجل خروج الفصل الدراسي الثاني في أفضل صورة، مؤكدا أن هناك متابعة يومية لأعمال تسليم كتب المدارس، وتنفيذ تعليمات الوزارة في تنسيق مواعيد تواجد أولياء الأمور داخل المدارس بصورة تحافظ على انتظام سير اليوم الدراسي، والعمل على حل المشكلات الطارئة. وأشار إلى أن المجلس لا يدخر جهد في تقديم المساهمات اللازمة للارتقاء بمؤسسات التعليم في أسيوط والمساهمة في أعمال صيانة المدارس.

وأشار عصام عمر رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة دمياط إلى أن انطلاقة الفصل الدراسي الثاني كانت جيدة ولم يتلق المجلس أي شكاوي حول بدء الدراسة في مدارس دمياط، مشيرا إلى أنه كانت هناك كثافة في الحضور من الطلاب، والمدارس التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكد أن مجلس الأمناء بدمياط يتابع من خلال مجالس أمناء الإدارات والمدارس عملية تسليم الكتب المدرسية، ومتابعة كل ما يتعلق بالدراسة داخل المدارس.

وفي سياق متصل، أكد بدوي علام رئيس مجلس الأمناء بمحافظة الجيزة أن المجلس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة تابع كل ما يتعلق بعملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن المجلس يتابع شكاوي أولياء الأمور بالجيزة ويسعى جاهدا لحلها بالتعاون مع المسئولين التنفيذيين في المديريات والإدارات التعليمية.