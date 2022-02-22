مشروعات الثروة الحيوانية.. كيف تساعد الدولة النساء على تدشين مشاريعهن الخاصة؟

تضاعف اهتمام الدولة بالمرأة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء التمكين الاقتصادي لها جزء من هذا الاهتمام ليكون لدى المرأة دخل ثابت يحميها ضد تقلبات الزمن، وعملت وزارة التضامن الاجتماعي كجزء من تنفيذ هذه الاستراتيجية ليس من خلال تقديم دعم نقدي فقط ولكن مساعدة المرأة في تنفيذ مشاريع خاصة بها.



ودعمت الوزارة المشروعات التي تتناسب مع ثقافة الإنتاج وفقا لطبيعة الأسرة ومحل إقامتها، الذي يتنوع بين تربية الأغنام،الطيور، المصنوعات والمشغولات اليدوية، والتجارة في الخضروات والمخبوازت.



“الدستور” تواصلت مع بعض المستفيدات من مشروعات الثروة الحيوانية التي تدشنها وزارة التضامن.



قالت هويدا عرفة من إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حصلت على نعجتين من خلال برنامج فرصة: "علمت من إدارة الشؤون الإجتماعية أن وزارة التضامن توفر تمويل لمشروعات الإنتاج الحيواني في المنزل للمعيلات، ووجدت جميع الشروط مطابقة لي فجهزت الأوراق المطلوبة وحصلت على (نعجتين) عشار بعد أن دفعت نصف قيمتهما وتقسيط المتبقى بمبلغ بسيط كل شهر".

وأوضحت: "حياة أسرتي تغيرت لأنني أبيع الانتاج الذي يخرج من النعجتين وأساهم به في تدبير احتياجات أبنائي الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة"، مضيفة "هذا المشروع ناجح بنسبة 100% فإذا لم يحالف الحظ بعض السيدات وماتت النعاج التي حصلت عليها من المشروع، تحصل على تعويض من الوزارة، وبذلك يكون نجاح المشروع مضمون".

وأطلقت وزارة التضامن مشروع برنامج فرصة، الخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر في عام 2020، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة لتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية عن طريق توفير دخل للسيدات المعيلات.

يأتي البرنامج في إطار شبكة الحماية الاجتماعية لبرنامج "تكافل وكرامة" لحماية الفئات الأكثر هشاشة وعرضة للمخاطر الاقتصادية، ويساعد في التمكين الاقتصادي للمهمشين والخرجين الذى يعانون من عدم توافر فرص عمل وكذلك المعيلة من خلال الأنشطة المختلفة.

وقالت هبة صابر إحدى المستفيدات من برنامج السلاسل الحيوانية،: " زوجي عامل باليومية ولي 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة وعمل زوجي غير المستقر لا يدبر لنا كافة احتياجاتنا، وعلمت من جيراني عن المشروع فذهبت إلى مكتب الشؤون التابع لوزارة التضامن يساعدون واستفسرت عن كافة التفاصيل لعمل مشروعها الخاص.



وتابعت: حصلت على نعجتين عُشار أنجبتا بعد أيام قليلة، وبعت الولدة وحصلت على ثمنهم وكنت أسدد للشئون 200 جنيه شهريًا، متابعة استطعت تسديد الأقساط كاملة خلال عام وأصبحت النعجتين اللتين استلمتهن ملكًا لي مضيفة المشروع ساعدني كثيرًا فكل عام تنجب كل نعجة واحد أو اثنين هما مصدر دخلي.

ودعم برنامج فرصة الفئات الأولى بالرعاية خاصة في المناطق الريفية، وفي عام 2020، بدأ برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، فى تنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، وتهدف المبادرة لمساعدتهم في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والاشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي ، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.