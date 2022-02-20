الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مؤسسة «خالد محيي الدين» تحتفي بمرور 100 عام على ميلاد محمود العالم

محمود أمين العالم
محمود أمين العالم

تقيم مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية ومركز آفاق اشتراكية احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المفكر المناضل محمود أمين العالم، في الساعة 11 صباحا  السبت المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع. 

يذكر أن جلسات الاحتفالية تبدأ من 11 صباحاً حتى 4.30 عصرًا، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية التي تبدأ الساعة 11 افتتاح تمثال الأستاذ العالم إهداء من الفنان د. أسامة السروي، إلى جانب عرض فيلم وثائقي، وعدد من الكلمات الافتتاحية القصيرة.

وتبدأ الجلسة الأولى الساعة 12 إلى الساعة 2، حول الرؤية الفكرية والفلسفية للعالم، ويتحدث فيها: كل من الأساتذة د. أنور مغيث: العالم ومعاركه الفكرية، د.حسن حماد: العالم وماركيوز، أ. صلاح عدلي: قضايا القومية العربية والعولمة في الفكر السياسي للعالم، د. مجدي عبد الحافظ: المشروع المجتمعي الحضاري عند العالم، ويدير الجلسة الأولى المهندس محمد فرج.

وتبدأ الجلسة الثانية من الساعة 2.30 إلى الساعة 4.30 بعنوان: الرؤية النقدية بين النظر والتطبيق، ويتحدث فيها: د. صلاح السروي عن تطور الرؤية النقدية عند العالم، د. يسري عبد الله عن تفكيك الخطاب النقدي عند العالم، أ. أحمد عبد القوي عن درس العالم: جدل السياسي والثقافي، ويدير الجلسة الثانية المهندس أحمد بهاء شعبان.

 أما عن محمود أمين العالم فقد ولد في18فبراير 1922 ، ورحل 10 يناير 2009، مفكر يساري وأحد أقطاب حركة اليسار في مصر.

تشير سيرته الذاتيه إلى انه ولد في حي الدرب الأحمر في القاهرة، وبدأ دراسته الأولى في كتّاب الشيخ السعدني في مدخل حارة السكري، ثم في مدرسة الرضوانية الأولية في حي القرية، ثم في مدرسة النحاسين الابتدائية بحي الجمالية، ثم في مدرسة الإسماعيلية الثانوية الأهلية بحي السيدة زينب، ثم مدرسة الحلمية الثانوية بالقرب من حي القلعة.

درس الفلسفة في جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة "، حيث عمل بعد تخرجه في الجامعة حاصلا منها على درجتي الماجستير والدكتوراه، كما عمل في مجلة روز اليوسف.

مؤسسة خالد محيي المفكر المناضل محمود أمين العالم الرؤية الفكرية والفلسفية للعالم أنور مغيث مركز آفاق اشتراكية

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