وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية النيجيرية

استقبل الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتوو محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الوزير المفوّض حسن النشار من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوفد الرسمي من وزارة الخارجية النيجيرية متمثلة في السفير رابيو داجاري مدير إدارة التعاون الفني في أفريقيا بوزارة خارجية نيجيريا، وثيودرو سيفيا، مدير إدارة شؤون المغتربين في قاعة كبار الزوار بوكالة الفضاء المصرية، وذلك للتنسيق بين مصر ونيجيريا، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاق تعاون بين البلدين في استخدام تكنولوجيا الفضاء والبنية التحتية اللازمة للأنشطة الفضائية بين البلدين.

ورحب الدكتور محمد القوصي بالوفد، معربًا عن سعادته للتعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وتفاؤله بالمسؤولية المشتركة وبالشراكات المجتمعية القادمة والتي تستثمر فيها الوكالة إمكانياتها لدعم سبل التعاون الممكنة في الأعوام القادمة بين الجانبين، متمثلة في عقد بروتوكول تعاون بين مصر ونيجيريا.

وأعرب الوفد عن سعادته بالزيارة، وكذلك إعجابهم الشديد لإمكانيات الوكالة ومنشأتها وأنه سيكون هناك تواصل مستمر بين الجانبين للحفاظ على زخم العلاقة بما يفيد المجتمع المصري والإفريقي على حد سواء.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور القوصي بتسليم سعادة السفير رابيو داجاري درع وكالة الفضاء معربًا عن سعادته بهذه الزيارة الفاعلة والتي ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.

وكالة الفضاء المصرية

وتستعد وكالة الفضاء المصرية لاستقبال ممثلي منتدى الفضاء النمساوي، يوم الخميس القادم؛ لبحث استضافة إحدى المهام العلمية التناظرية لاستكشاف الفضاء في مصر، وذلك بناء على الدعوة التي قام بتوجيهها المنتدى لمصر من خلال السفارة المصرية بالنمسا ووزارة الخارجية المصرية.

وأشارت الوكالة - في بيان أصدرته اليوم - إلى إن هذه الدعوة جاءت بسبب ملائمة بيئة الأراضي المصرية والمشابهة؛ لحد كبير لبيئة كوكب المريخ وبيئة سطح القمر، والتي سوف تتم في مصر اخر العام القادم 2023.