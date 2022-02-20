الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة رواية «القطائع ثلاثية ابن طولون» لريم بسيوني.. الأربعاء

الروائية د. ريم بسيوني
الروائية د. ريم بسيوني

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "القطائع.. ثلاثية ابن طولون"، للكاتبة والروائية د. ريم بسيوني، يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تدور الندوة حول رواية "القطائع.. ثلاثية ابن طولون"؛ وهي رواية تاريخية تدور في عهد الحاكم أحمد بن طولون، وتتضمن ثلاث حكايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث، تبرز الكاتبة في الحكاية الأولى أحوال مصر وتحديات المصريين في ظل الخلافة العباسية قبل حكم أحمد بن طولون، وتتناول في الحكاية الثانية عصر ابن طولون مؤسس أول دولة مستقلة في مصر خلال العصر العباسي، وإنشائه لمدينة «القطائع»، وتحكي في الحكاية الثالثة عن سقوط الدولة الطولونية وما حدث للمدينة.

تحاضر في الندوة دكتورريم بسيوني؛ الكاتبة والروائية والأستاذة في الجامعة الأمريكية، وقد حصلت ريم بسيوني على عدد من الجوائز والتكريمات أبرزها: جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، وصدر لها عدد من الأعمال الروائية مثل: "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"أولاد الناس ثلاثية المماليك"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون".

يدير الندوة الدكتور شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي ومؤرخ فني خبير في الآثار المصرية، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة، ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومسئول للنشر بمركز المعلومات، ومسئول ملف النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، وله العديد من المقالات المتخصصة في عدة مجلات داخلية وخارجية، وكذلك الكثير من المؤلفات في مجال الآثار.

تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

رواية القطائع ثلاثية ابن طولون دكتورريم بسيوني دكتور شريف شعبان بيت السناري الأثري رواية تاريخية

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