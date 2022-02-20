«التعليم» تعلن مواعيد عرض البرامج التعليمية للصف الخامس والسادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان عاجل عن مواعيد الدروس لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي عبر قناة مدرستنا.

وقالت فى بيان صحفى الآن: طلاب وأولياء أمور قناة "مدرستنا 1" الأعزاء، إليكم مواعيد عرض البرامج التعليمية، للصف الخامس والسادس الابتدائي، للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، تعرّفوا عليها من خلال الصور التالية، باللغة العربية مع الإعادة، على قناة مدرستنا 1 على التردد 12303.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إثراء قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب بمكتبة من الافلام التعليمية والحوارية والإثرائية بإجمالي 2056 فيلم فيديو.

وأضافت الوزارة خلال بيان لها أن الوزارة عملت على انتاج 116 برمجية تعليمية إلكترونية تفاعلية للمرحلة الابتدائية في منهج اللغة العربية للصفين الاول والثاني الابتدائي ومنهج اللغة الانجليزية للصف الثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين.

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وانطلق الفصل الدراسي الثاني اليوم الاحد الموافق 20 فبراير فى عدد من المحافظات أبرزها القاهرة والجيزة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي للمديريات التعليمية، للتنبيه على الإدارات لمراجعة موقف ومدى جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

وشددت على ضرورة التأكيد على التالي:

_ اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول

_ تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية التيرم الثاني

_ الاهتمام بالتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي

_ تفعيل مجموعات التقوية المدرسية

_تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل

_ توزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة للعمل

_ يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة بالمعامل

_ على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لإستلام الاصناف التي ترد بها

_ الاهتمام بالسجلات الادارية وإطلاع المدير عليها