الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه قطار في بني سويف

جثة شاب
جثة شاب

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة شاب توفى عقب صدمه من قطار، وتسليم الجثة لذويها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص اصطدم قطار به بمحطة سكة حديد بني سويف، وجرى نقل جثته إلى المشرحة.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص اثر اصطدام قطار به بمحطة سكة حديد بني سويف، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى "صلاح عبد العظيم حسن علي" 35 سنة، مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق. 

النيابة العامة في بني سويف قطار تسليم الجثة تحريات المباحث النيابة محطة سكة حديد

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