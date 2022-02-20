الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 25 محضر إشغالات بأسيوط (صور)

إزالة إشغالات بحي
إزالة إشغالات بحي شرق

شنت الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط، حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة وتمكنت من تحرير 25 محضر إشغالات، وذلك بمشاركة أحمد ثابت ومحمد عبدالراضي، نائبا رئيس حي غرب، وإسلام القرن مسؤول الإشغالات بالحي.

حملة اشغالات بحي غرب (1)

وقال محمد بشير، رئيس حي غرب، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة قسم الإشغالات وباستخدام معدات الحي حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون بشوارع ومناطق المجاهدين وشارع المراغي وسعد زغلول. 

حملة اشغالات بحي غرب (2)

وتم تحرير 25 محضرًا ما بين إشغالات ونظافة وبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام بكافة مناطق المحافظة، لافتًا إلى تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بمنع انتشار الإشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطل حركة المرور والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

حملة اشغالات بحي غرب (3)

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الحملات للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، لافتًا إلى استمرار شن حملات بجميع مراكز وأحياء المحافظة لتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

حملة اشغالات بحي غرب (4)

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بتنفيذ العديد من الحملات بمختلف المراكز والقرى لعودة الانضباط للشارع الأسيوطي مرة أخرى والقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين وسرعة تحرير المحاضر للمخالفين لتوفير مناخ ملائم للمواطنين مناشدة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم خرقها حتى لا يقع تحت طائلة القانون أو يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

اسيوط محافظة خدمات حركة المرور رفع الإشغالات الطريق العام الإشغالات الباعة الجائلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

«تلاعب محطات وقود في العدادات بعد قرار تحريك أسعار البنزين».. الحكومة ترد

من هو أحمد أبوالنصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»؟ (إنفوجراف)

بـ 900 ألف جنيه.. ضبط 5 يروجون مخدري«كيتامين وبيثادين» في القاهرة والجيزة

«التضامن»: برنامج فرصة يستهدف توفير حياة كريمة لمستفيدى تكافل وكرامة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاق قريب في فيينا حول «النووي الإيراني»

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة