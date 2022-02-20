تحرير 25 محضر إشغالات بأسيوط (صور)

شنت الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط، حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة وتمكنت من تحرير 25 محضر إشغالات، وذلك بمشاركة أحمد ثابت ومحمد عبدالراضي، نائبا رئيس حي غرب، وإسلام القرن مسؤول الإشغالات بالحي.

وقال محمد بشير، رئيس حي غرب، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة قسم الإشغالات وباستخدام معدات الحي حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون بشوارع ومناطق المجاهدين وشارع المراغي وسعد زغلول.

وتم تحرير 25 محضرًا ما بين إشغالات ونظافة وبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام بكافة مناطق المحافظة، لافتًا إلى تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بمنع انتشار الإشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطل حركة المرور والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الحملات للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، لافتًا إلى استمرار شن حملات بجميع مراكز وأحياء المحافظة لتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بتنفيذ العديد من الحملات بمختلف المراكز والقرى لعودة الانضباط للشارع الأسيوطي مرة أخرى والقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين وسرعة تحرير المحاضر للمخالفين لتوفير مناخ ملائم للمواطنين مناشدة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم خرقها حتى لا يقع تحت طائلة القانون أو يعرض نفسه للمسائلة القانونية.