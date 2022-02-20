بمساحة 10199 مترا.. إزالة 67 حالة تعد بالبناء في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن أعمال الموجه الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدول مستمرة، موضحا أنها أسفرت عن تنفيذ إزالة 67 حالة تعدي بالبناء المخالف علي مساحة 100 آلاف و199 متر مباني، و3 أفدنة و10 قراريط بنطاق المحافظة.

و أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 19، وقد أسفرت عن إزالة 63 حالة تعد بمساحة 10آلاف و199 متر مباني، و4 حالات تعد بمساحة 3 أفدنة و10 قراريط بمراكز ( كفر صقر - ديرب نجم - فاقوس - منيا القمح - أبو حماد - الزقازيق - الحسينية - ههيا - أولاد صقر ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون، في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفى سياق متصل، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وكذلك الاطمئنان على معدلات أداء رصف ورفع كفاءة الشوارع لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع أبو فراج والذي يشهد أعمال رصف ببلاط الإنترلوك تنفيذاً لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية، والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار لتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

و توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع المطافي استكمالاً لخطة الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد مع توفير بيئة عمل آمنة للعمال من خلال التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الأمراض والأوبئة.