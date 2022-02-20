تفاصيل استيلاء سائق على كيس ذهب بعابدين

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط سائق استولى على كيس ذهب فقده مدير عام شركة مشغولات ذهبية في منطقة عابدين.

وتبلغ لقسم شرطة عابدين من مندوب مبيعات، مدير عام بإحدى الشركات للمشغولات الذهبية بأنه حال تواجد الأول بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة استقل سيارة أجرة بقصد توصيله لأحد الأماكن، وفور نزوله اكتشف فقد كيس بداخله 150 جنيه ذهب من داخل السيارة المُشار إليها عندما كان في وجهته لتوصيلهم للثاني، وبسؤال قائد السيارة أنكر عثوره عليه، واتهامه بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيَّن صحة الواقعة، وأمكن تحديد السيارة سالفة الذكر، وتبيَّن أنها قيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه عقب توصيل المجني عليه الأول عثر على كيس بداخله المسروقات، فقام بالتحفظ عليه وإخفائه بقصد التصرف بمحتوياته بالبيع.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم، واتهماه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.