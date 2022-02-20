عزيز مرقة يلتقي جمهوره بحفل غنائي بساقية الصاوي الليلة

يستعد النجم الأردني عزيز مرقة، لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الأحد، وسط جمهوره بعد فترة من الغياب عن إحياء الحفلات الغنائية، وذلك على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

وستفتح أبواب الدخول للحفل في تمام الساعة السادسة مساء، وجاء سعر تذكرة الحفل حوالي 250 جنيها، وسيغني النجم الأردني خلال الحفل عدد من أغنياته مثل “هي، مين قالك، ما في منك، الحب الكبير، بنت قوية، تذكرتك”.

- آخر أعمال عزيز مرقة الغنائية

طرح النجم الأردنى عزيز مرقة الأحد الماضي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بتحلوى" عبر موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة “عيد الحب” وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه.

وتقول كلمات الأغنية:

بيحكوا عنك شي عادي

ماشي حالك رمادي

بتروحي بتيجي عالهادي

لا حس ولا حدا شايف

لو شافوا زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي..

بتحلوي في عيني

دنيا كبيرة ما بتهتم

بكل صغير وشايل هم

شو تعودنا عالألم

لا حس ولا حدا شايف

لما تشوفيني بعيونك

وهالقلب يصير مجنونك

كل غصة بتحليها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي..

بتحلوي في عيني

كل لحظة بشوفك فيها

كل نظرة و ساكن فيها

كل همسة… أه قوليها



و عزيز مرقة كاتب وملحن يغني كما يعزف على آلة البيانو، ابتكر أسلوبًا موسيقيًا يسمى «راز»، وهو مزيج من موسيقى الروك والجاز العربي الذي جذب الاهتمام، وحقق نجاحاً كبيراً.يقدم عزيز وفرقته هذا الحفل بطريقة "un plugged"، وهو يعنى أن أصوات الآلات كلها طبيعية وليست كهربية. ​