واشنطن بوست: بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، نقلًا عن مسئولين أوروبيين أن واشنطن لديها معلومات استخبارية تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، أن واشنطن لم تتقاسم مع أوروبا معلومات استخبارية تتحدث عن اتخاذ بوتين قرار الغزو.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، أن قوات أوكرانية قصفت عدة مستوطنات خلال الليل في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد بمنطقة دونباس، وفقًا لمكتب تمثيلية دونيتسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

يأتي هذا فيما عبر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في حديثه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مخاوف برلين من قطع روسيا المحتمل لإمدادات الغاز إلى أوروبا في حال نشوب حرب بأوكرانيا معتبرة أنها خطوة قد تعطل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأوضح وزير المالية الألماني، "روسيا كانت دائمًا موردًا موثوقًا للغاز الطبيعي لألمانيا، حتى في ذروة الحرب الباردة، مضيفًا أن هذا قد يتغير إذا غزت روسيا أوكرانيا وعاقب الغرب موسكو بحزمة عقوبات قاسية".

- الأزمة الحالية أكدت حاجة ألمانيا إلى تنويع وارداتها من الطاقة

وأضاف "إذا نظرت إلى الحرب الباردة، مهما حدث بين الناتو وحلف وارسو، لم يكن هناك وضع أبدًا أدت فيه التوترات السياسية إلى الإضرار بالتعاون في قطاع الطاقة، قد تكون الأمور مختلفة الآن، وتابع الأزمة الحالية أكدت حاجة ألمانيا إلى تنويع وارداتها من الطاقة، لا سيما من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال".

وتابع، أنا أؤيد بشدة بناء ألمانيا محطات للغاز الطبيعي المسال، ولقد كنت مؤيدًا لهذا الموقف منذ سنوات.