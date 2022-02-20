الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط بائع متجول بـ«حشيش» فى قطار «أسوان- القاهرة»

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط بائع متجول بقطار (أسوان - القاهرة) وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد التعاطي، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود محضر من مباحث النقل والمواصلات يتضمن ضبط المدعو"الكحلاوي. ع ع. ر" - 28 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز المراغة، وذلك أثناء استقلاله قطار (أسوان - القاهرة) وبحوزته قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المُخدر تزن حوالي 15 جرامًا، ومزاولته مهنة بائع متجول دون ترخيص داخل القطار.

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن سوهاج ضبط بائع متجول قسم شرطة أول سوهاج مباحث النقل والمواصلات

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