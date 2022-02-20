النيابة تقرر حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الأحد، حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة وزنت 200 جرام من مخدر الحشيش، و400 قرص من مخدر الترمادول قبل ترويجها بمدينة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما قرر بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لتحليلها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين “حسن.ل”، “محمود.ع” عاطلين، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها على بعملائهم بمدينة السلام والكسب غير المشروع منها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام قيام عاطلين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 200جرام، 400 قرص من مخدر الترمادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات االقانونية.