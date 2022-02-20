الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

73 وفاة وأكثر من 118 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، تسجيل 118 ألفاً و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و73 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 13 مليوناً و563 ألفاً و126 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 121 ألفاً و275 حالة، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشارت البيانات، إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 9 ملايين و673 ألفًا و700 شخص.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 419.63 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و240186.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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