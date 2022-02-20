الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 10 أشخاص على الأقل في عواصف بأنحاء أوروبا

مقتل 10 أشخاص على الأقل فى عواصف اجتاحت أنحاء أوروبا

عواصف
عواصف

اجتاحت العواصف أنحاء متفرقة من أوروبا يومي الجمعة والسبت ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وانقطاع
الكهرباء عن آلاف الأشخاص في انحاء القارة.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، تم تسجيل عدة وفيات في ألمانيا وهولندا وبريطانيا وأيرلندا بسبب الأعاصير.
 

وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في بريطانيا، حيث تسببت العاصفة "يونيس" في رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة وتسببت في أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية. وتوفي ثلاثة أشخاص.
 

ومن المتوقع أيضا أن تهب رياح قوية على بريطانيا خلال الأيام المقبلة والتي من المتوقع أن تتسبب في تعطيل السفر وتوصيل إمدادات الطاقة وجهود التعافي.
 

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في هولندا بسبب العاصفة، وأصيب ثلاثة منهم بسقوط أشجار ورابع في حادث سيارة.
 

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في ألمانيا بسبب العاصفة "زينب". وتم الاتصال برجال الإطفاء آلاف المرات في جميع أنحاء البلاد بسبب سقوط الأشجار، والأضرار التي لحقت بالمباني والأجسام التي تتطاير في الانحاء بسبب الرياح.
 

وقدرت شركات التأمين في ألمانيا الأضرار بأكثر من 900 مليون يورو (1 مليار دولار).
 

وحدثت العديد من الانقطاعات في السفر بالسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، مع توقع استمرار حدوث التأخير في بعض الخطوط حتى يوم الاثنين.
 

وحذرت هيئة الأرصاد الألمانية من هبوب رياح قوية على طول الساحل حتى يوم الثلاثاء ، مع خطر تساقط الأشجار.
 

ولقي أربعة أشخاص حتفهم جراء العاصفة في بولندا ، بينما أصيب شخص آخر على الأقل. وتم استدعاء فرق الإطفاء البولندية لحوالي 13 ألف حادث خلال الليل بسبب العاصفة زينب، وفقا لمتحدث رسمي.
 

وقطعت العديد من الأشجار الطرق وتطايرت أسقف عدد من المنازل. وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر، ولا سيما في منطقة بوميرانيا غربي البلاد.
 

ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي المواطينين إلى البقاء في منازلهم بينما أوصت شركة السكك الحديدية البولندية بتأجيل الرحلات.
 

وفي جمهورية التشيك، تسببت الأعاصير في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 26 ألف أسرة ودعت إدارة مدينة براغ السكان إلى عدم المغامرة بالخروج إلى الحدائق أو الغابات في الوقت الحالي.

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