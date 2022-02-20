الرئيس الأوكرانى يؤكد لنظيره الفرنسى عدم رغبته فى الرد على الاستفزازات الروسية

باريس: زيلينسكي أكد لماكرون أنه لا يريد الرد على الاستفزازات في شرق أوكرانيا

ذكرت باريس أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لا يرغب في "الرد على الاستفزازات" في شرق أوكرانيا.

ونقلت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن زيلينسكي وماكرون أجريا اتصالا هاتفيا حيث أعرب الرئيس الأوكراني "عن عدم رغبته في الرد على الاستفزازات على طول خط التماس"، مشددًا على استعداده "للحوار" مع روسيا.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أنه سيتم بذل "مساع أخيرة" من أجل "تجنب نزاع كبير في أوكرانيا" خلال محادثة مقررة الأحد بين ماكرون ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وسبق أن ذكر زيلينسكي أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا "عاجلًا" مع ماكرون حول تصاعد التوتر في منطقة دونباس وسبل خفضه سياسيًا.

وعلى صعيد آخر، تشعر الرئاسة الأمريكية بقلق بالغ من إمكانية مغادرة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بلاده وسط التوتر في شرقها.

ونقلت قناة "NBC" عن 4 مصادر مطلعة على الموضوع للقناة، حسب تقرير نشرته، أن زيلينسكي من المقرر أن يزور مؤتمر ميونخ للأمن الدولي لكن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "تشعر بقلق من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيستغل غيابه بطرق أو بأخرى".

وذكر متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي خطط لزيارة المؤتمر لكنه "يراقب تطورات الأوضاع التي تصبح أكثر دراماتيكية".

ونقلت "NBC" أن الرئيس الأوكراني "قد يغير نيته في حال وقوع أي تصعيد حاد أو ورود تقارير مقلقة" ويقرر عدم زيارة المؤتمر الذي من المزمع عقده من 18 إلى 20 فبراير.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.