اليمن.. قتلى و12 جريحا بقصف صاروخى حوثى طال مسجدا بمعسكر فى شبوة

اليمن.. قتلى و12 جريحا بقصف صاروخي حوثي طال مسجدا بمعسكر في شبوة

سقط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 12 جريحا، إثر قصف بصاروخ باليستي للحوثيين طال مسجدا في معسكر العلم بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية " نقلًا عن مواقع يمنية محلية عن مصدر عسكري قوله إن قصفا للحوثيين بصاروخ باليستي استهدف معسكر العلم في مديرية جردان شرق محافظة شبوة.

وأوضح المصدر العسكري أن القصف طال مسجد المعسكر أثناء تأدية عشرات الجنود المستجدين لصلاة المغرب، ما تسبب بسقوط ثلاثة قتلى على الأقل وجرح 12 آخرين.

وأشار إلى أن قوات "دفاع شبوة" الموالية للحكومة الشرعية، تتمركز في المعسكر الذي تعرض للقصف، منذ مطلع العام الجاري.

ومعسكر العلم من أهم المعسكرات في محافظة شبوة، ويقع بالقرب من قطاع "العقلة" ثاني أكبر حقول النفط في اليمن.