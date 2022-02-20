الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبد الكريم صفية يشارك فى «عالم تانى» برفقة رانيا يوسف

رانيا يوسف -عبد الكريم
رانيا يوسف -عبد الكريم صفية

يشارك الفنان الشاب عبد الكريم صفية فى مسلسل "عالم تاني" الذى يواصل المخرج عبد العزيز حشاد تحضيراته برفقة النجمة رانيا يوسف.

وأكد عبد الكريم، في بيان صحفي، أن المسلسل من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أنه يواصل عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج عبد العزيز حشاد للوقوف على التحضيرات النهائية للعمل استعدادًا لانطلاق التصوير للحاق بماراثون رمضان 2022.

كما  يواصل الثنائى رانيا يوسف ونضال الشافعى حالياً تصوير مشاهدهما الأخيرة من مسلسل "شارع 9" وذلك بالتزامن مع عرضه على إحدى القنوات العربية، ويشارك في بطولة العمل نرمين الفقي، محمود عبد المغني، هدى الإتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، شريف باهر، إيمي إسلام، عبير منير.

وكانت آخر أعمال المخرج عبد العزيز حشاد، مسلسل "حب عمرى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، من تأليف فداء الشندويلى وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هشام ومحمد مهران وسامح الصريطى وتامر فرج وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن مسلسل "عالم تاني" بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعي، عبد الكريم صفية، فريال يوسف، وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى العمل، تأليف إسلام محمود يوسف، إخراج عبد العزيز حشاد.

كما أن الفنان الشاب عبد الكريم صفية شارك مؤخرًا فى فيلم "خرجوا ولم يعودوا" الذي دارت أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وهو من بطولة ويزو، ومصطفى بسيط، وخالد عليش، حسنى شتا، رنا سماحة، صولا، أيمن كشك، ضياء الميرغنى، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة، من إنتاج أيمن يوسف، ومن إخراج حسن السيد.

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