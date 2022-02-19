البترول والملابس أبرزها.. 8 سلع ترفع صادرات مصر لمستوى قياسى جديد

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها شهريًا على خلفية ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 4.48 مليار دولار خلال نوفمبر 2021، مقابل 2.48 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 80.6%، وتمثلت أهم السلع فيما يلى:

جاءت صادرات منتجات البترول فى مقدمة السلع التى ارتفاع قيمة صادراتها ، بنحو 1277.1 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 341.3 مليون دولار خلال نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 274.2%.

وارتفعت قيمة الصادرات من بترول خام لـ 289.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 96.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 199.3%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة لـ 176.9 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 134.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 31.5%.

وبلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 156.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 103 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 51.9%.

سجلت قيمة الصادرات من أسمدة 149.1 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 81.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 83.3%.

كما سجلت قيمة الصادرات من أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية 88.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 20.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 332.7 %.

ارتفعت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة لـ 78.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 67.1 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.1%.

بلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 40.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 27.1 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 50.2%.