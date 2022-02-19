السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات سعودية ألمانيا بشأن التنسيق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في ألمانيا.

 

وبحث الوزيران العلاقات المتينة بين الرياض وبرلين وسُبل تعزيزها ودعمها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، لاسيماً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

 

كما ناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

 

وتبادل فيصل بين فرحان وبيربوك وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

 

وحضر اللقاء سفير السعودية لدى ألمانيا عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

 

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع منفصل وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنين، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

 

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

 

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

فيصل بن فرحان أنالينا بيربوك وزير الخارجية السعودي المانيا برلين الرياض

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