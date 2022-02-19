وزير الطيران المدني يشيد بكفاءة الطيارين المصريين

أشاد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بكفاءة وأداء الطيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران من طراز بوينج 787-9 " دريملاينر فى رحلتها رقم 777 أمس إلى مطار هيثرو بلندن والذى تمكن من الهبوط بالطائرة بنجاح فى ظل تعرض بريطانيا لعاصفة شديدة وسوء أحوال جوية على إثرها ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطارات بريطانيا ومنها مطار هيثرو، وقامت رحلات أخرى بتغيير مسارها والهبوط بمطارات خارج بريطانيا بعدما فشلت محاولات الهبوط بمطار هيثرو وهو ما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة وكفاءة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية.

وأكد الوزير كفاءة جميع الطيارين المصريين في الشركة الوطنية مصرللطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة والمشهود بها عالميًا وما يتمتعون به من كفاءة ومهنية عالية، حيث اعتاد الطيار المصري على التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة لحصولهم على أعلى مستوى من التدريب والذى يؤهلهم للقيادة فى أصعب الظروف خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط، ما يعكس الاهتمام بتدريب العنصر البشري بقطاع الطيران المدني وبمختلف شركات الوزارة وفق أحدث أساليب وبرامج التدريب الدولية.

يشار إلى أن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أشاد أيضًا بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة مصرللطيران رقم MS777 من طراز البوينج B787-9Dreamliner المتجهة إلي مطار هيثرو بلندن أمس وطاقم الرحلة المعاون له لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة "يونيس"، مما أدي إلي عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو إلي مطارات أخرى، كما ألغى عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها الجوية في مطارات العاصمة، ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارًا أحمر وهو أعلى مستوى في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز مما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية.

وأكد أبوالعينين أن هذا الموقف ليس بجديد علي أبناء الشركة الوطنية حيث يتميز جميع طيارى مصر للطيران بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة ومشهود لهم عالميًا بالكفاءة والتدريب على أعلي مستوى، خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط، ويعد العنصر البشري بمختلف شركات مصر للطيران من طيارين ومهندسين وفنيين إداريين وغيرهم من مختلف التخصصات من أكفأ العناصر في مجال صناعة النقل الجوي وحاصلين علي الشهادات والاعتمادات الدولية.