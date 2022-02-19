السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران المدني يشيد بكفاءة الطيارين المصريين

الطيار محمد منار
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

أشاد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بكفاءة وأداء الطيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران من طراز بوينج 787-9 " دريملاينر فى رحلتها رقم 777 أمس إلى مطار هيثرو بلندن والذى تمكن من الهبوط بالطائرة بنجاح فى ظل تعرض بريطانيا لعاصفة شديدة وسوء أحوال جوية على إثرها ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطارات بريطانيا ومنها مطار هيثرو، وقامت رحلات أخرى بتغيير مسارها والهبوط بمطارات خارج بريطانيا بعدما فشلت محاولات الهبوط بمطار هيثرو وهو ما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة وكفاءة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية.

وأكد الوزير كفاءة جميع الطيارين المصريين في الشركة الوطنية مصرللطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة والمشهود بها عالميًا وما يتمتعون به من كفاءة ومهنية عالية، حيث اعتاد الطيار المصري على التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة لحصولهم على أعلى مستوى من التدريب والذى يؤهلهم للقيادة فى أصعب الظروف خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط، ما يعكس الاهتمام بتدريب العنصر البشري بقطاع الطيران المدني وبمختلف شركات الوزارة وفق أحدث أساليب وبرامج التدريب الدولية. 

يشار إلى أن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أشاد أيضًا بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة مصرللطيران رقم MS777 من طراز البوينج B787-9Dreamliner  المتجهة إلي مطار هيثرو بلندن أمس وطاقم الرحلة المعاون له لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها  للعاصفة "يونيس"، مما أدي إلي عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو إلي مطارات أخرى، كما ألغى عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها الجوية في مطارات العاصمة، ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارًا أحمر وهو أعلى مستوى في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز مما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية.

وأكد أبوالعينين أن هذا الموقف ليس بجديد علي أبناء الشركة الوطنية حيث يتميز جميع طيارى مصر للطيران بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة ومشهود لهم عالميًا بالكفاءة والتدريب على أعلي مستوى، خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط، ويعد العنصر البشري بمختلف شركات مصر للطيران من طيارين ومهندسين وفنيين إداريين وغيرهم من مختلف التخصصات من أكفأ العناصر في مجال صناعة النقل الجوي وحاصلين علي الشهادات والاعتمادات الدولية.

قائد طائرة مصر للطيران الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى رحلة مصرللطيران مطار هيثرو شركات الطيران الطيار المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد هدفه في نورويتش سيتي

أسعار برامج العمرة: الاقتصادى بـ35 ألف جنيه

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

إلهام محمد شاهين تكتب: ضرورة استنباط أحكام جديدة لتحقيق العدل والإنصاف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟