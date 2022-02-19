السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الزمالك يعلن سبب غياب زيزو عن مباراة ساجرادا الأنجولي

جريدة الدستور

كشف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد أحمد سيد زيزو لاعب الوسط من القائمة التي خاضت مباراة ساجرادا الأنجولي التي أقيمت اليوم في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأكد الجهاز الفني أن اللاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا وخضع لثلاث مسحات على مدار الأيام الماضية جاءت نتيجتها إيجابية.


وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيًا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة في حين يحصد ساجرادا أول نقطة ليحتل المركز الأخير.

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