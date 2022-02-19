السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محكمة النقض توضح عقوبة العاهة المستديمة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها، اليوم، قانونية التصالح في «العاهة المستديمة»، وفقا لما صدر بحيثيات حكمها في أحد القضايا.

وكشفت حيثيات الحكم، عن أنه إذ كان الثابت في الأوراق، وما حصله الحكم المطعون فيه، أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بعدوله عن محضر الصلح المقدم من المطعون ضده وقدم إقراراً مشهراً بهذا العدول برقم  لسنة 2021 شهر عقاري أمام محكمة الاستئناف.

وأوضحت، أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إصابته والتي خلفت لديه عاهة مستديمة أثر التعدي عليه بالضرب من قبل المطعون ضده على سند من أن محضر الصلح المصدق عليه حجة على الطاعن ونافذ في حقه دون أن يمحص ما تمسك به الطاعن من دفاع باعتباره فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه.

 وتقول كلمتها في العقد «عقد الصلح» أخذاً به أو إطراحاً له وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى  فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

محكمة الاستئناف الاستئناف القضايا رفض دعوى أوراق محكمة النقض حيثيات حكم عاهة مستديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

«مشروع القرن».. مستفيدون من «حياة كريمة»: غيّرت الصعيد والريف إلى الأفضل

«قتل مريض سكر».. تفاصيل القبض على أحمد أبوالنصر

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام ساجرادا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟